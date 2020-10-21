Омский блогер заплатит штраф за оскорбление достоинства Героя России

Омский суд встал на сторону Дмитрия Перминова и обязал блогера выплатить штраф. Фото: Единая Россия

В прокуратуре завершили проверку по факту оскорбления Героя России и депутата Госдумы Дмитрия Перминова одним из омских блогеров.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что во время стрима блогер уничижительно высказался о Перминове, оценивая его деятельность как депутата. В трансляции блогер назвал депутата "одноруким бандитом".

Напомним, что звание Героя России Дмитрий Перминов получил после войны в Дагестане. Тогда во время боя он заметил, что на спину его товарища упала граната. Перминов незадумываясь схватил ее и выбросил за бруствер и только потом понял, что взрывом ему оторвало кисть руки. Смелый поступок офицера позволили спасти несколько жизней его боевых товарищей.

По результатам проверки уже прошло судебное заседание, где бологеру присудили штраф в размере 1000 рублей.