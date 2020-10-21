В Омске разработали дыхательную гимнастику для профилактики и реабилитации после болезни легких

Этот комплекс упражнений может помочь при профилактике заболеваний легких, а также в реабилитации после перенесенных инфекционных поражений органов дыхания. Важно помнить, что как и в любой тренировке, залог успеха – выполнять комплекс ежедневно.

- В обычной жизни человек не замечает, как он дышит, - объясняет инструктор по спорту ФОК Марина Гельвер. - Однако когда делается акцент на грудную клетку, на диафрагмальное дыхание, мозг получает большое количество кислорода, и от этого поначалу у человека может случиться головокружение, но это нормальный эффект, который длится лишь несколько минут. Когда человек придышался, все становится на свои места. Таким образом, происходит насыщение кислородом диафрагмы и мозга, улучшается кровообращение, отчего становится легче переносить физическую нагрузку. И в конце тренировки люди в большинстве своем чувствуют себя окрыленными – хочется глубоко дышать, плечи расправляются. Эффект очень положительный.

Кроме этого специалисты СибГУФК уже разрабатывают более подробный комплекс упражнений, из которого будет четко видно, какие элементы больше подходят для профилактики, а какие для восстановления после болезни.

- Данный комплекс мы планируем внедрить в программу различных образовательных учреждений, включая школы, сузы и вузы, – отметила заведующая кафедрой адаптивной физкультуры СибГУФКа, доцент Ирина Таламова. – Она станет комплексной, состоящей из нескольких модулей. Второе направление – реабилитационное. Причем, планируется проведение как телезанятий, так и оффлайн-занятий.

Выполнение этих дыхательных и физических упражнений будет способствовать укреплению индивидуального, а затем и коллективного иммунитета

Памятку с подробным описанием комплекса упражнений планируется распространять в городских поликлиниках, на улицах, в торговых центрах. Вот этот комплекс упражнений.