Мошенники просят у омских предпринимателей денег на борьбу с коронавирусом

Мошенники активно пытаются нажиться на пандемии. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В торгово-промышленной палате омских предпринимателей предупредили о новом виде мошенничества. Руководителям предприятий стали приходить письма от имени министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой и заместителя председателя правительства Омской области, министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, в которых якобы министры просят оказать финансовую помощь для борьбы с коронавирусом и организации мест для больных ковидом.

- Обращаем Ваше внимание, что письма такого содержания в адрес работодателей не направлялись, в связи с чем, эти действия могут быть квалифицированы компетентными органами как мошенничество, - отметили в пресс-службе омской торгово-промышелнной палаты.