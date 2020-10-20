На видео попало задержание в омском аэропорту преступника, находившегося в федеральном розыске

Задержанный пытался завезти в город партию поддельных купюр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летний омич попал в поле зрения силовиков, когда расплатился за покупки несколькими пятитысячными купюрами. Но сразу поймать преступника не удалось, он скрылся в Московской области.

Однако у оперативников появилась информация, что он возвращается обратно. Его задержали, едва самолет приземлился в омском аэропорту. С собой молодой человек прихватил чемодан с 21-й фальшивкой. Купюры также были достоинством в 5 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что купил поддельные деньги в столице и рассчитывал их сбыть в нашем регионе. Теперь ему грозит до 8 лет колонии.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники устанавливают причастность молодого человека к иным аналогичным преступлениям, совершённым ранее.