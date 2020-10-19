Появились фотографии ночного Омска из космоса

Ночной Омск поразил горожан красотой с высоты МКС. Фото: ВКонтакте

В одном из пабликов в соцсетях появились фотографии ночного Омска, сделанные из космоса. Омичи уже не в первый раз могут наблюдать родной город с высоты международной космической станции. В прошлом году российские космонавты делали подобные ночные снимки, а этим летом появились и дневные снимки города с высоты 420 километров.

В соцсетях омичи активно комментируют фотографии и даже ищут свои дома, которые вполне можно разобрать на снимке. Также омичи иронично отмечают, что на земле не верится, что в городе есть столько фонарей.