2019-10-23T07:44:51+03:00
Общество

Появились фото Омска, сделанные с МКС

Сибиряки активно комментируют снимок [фото]
Станислав МУХИН
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Омичи охотно комментируют снимокОмичи охотно комментируют снимокФото: ВКонтакте
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В социальных сетях набирает популярность необычный снимок. На фото изображен Омск. Вот только фото, как утверждает автор поста, сделано с Международной космической станции (МКС). На нем изображены яркие огни и подсвеченные линии. Очевидно, это центральные улицы города. Некоторые даже утверждают, что смогли рассмотреть на кадрах яркие прожекторы нефтезавода. Правда, не все пользователи уверены, что представленные снимки - действительно Омск из космоса.

Тем не менее, омичи активно комментируют появившиеся фото. Они собрали уже более 1000 лайков от горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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