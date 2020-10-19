В Омской области двухлетний малыш глотнул уксус и получил серьезные ожоги

Ребенок достал уксус пока никого не было рядом. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Москаленском районе Омской области пострадал двухлетний малыш. Об этом в полицию сообщили медики, которые приняли в районной больнице юного пациента с химическим ожогом рта.

Как выяснили полицейские, мать мальчика вышла во двор дома по делам. Пока женщины не было, ребенок достал на кухне из шкафа бутылку уксуса и сделала глоток. От боли малыш сразу заплакал. На шум прибежала взволнованная мать и старший 4-летний сын объяснил, что произошло.

Малыша оперативно доставили в больницу, медики оказали необходимую помощь. В пресс-службе УМВД отмечают, что жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает. После инцидента проводится проверка.