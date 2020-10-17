Умер главврач омской горбольницы № 2

Николай Юргель умер на 65-м году жизни. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Еще одно несчастье случилось с представителем омского здравоохранения. Не стало главного врача городской больницы № 2.

– С прискорбием сообщаем о безвременной кончине главного врача городской больницы № 2 Николая Юрьевича Юргеля, – говорится в некрологе, размещенном пресс-службой областного минздрава. – Всю свою жизнь он посвятил омскому здравоохранению: за 37 лет работы Николай Юрьевич прошел путь от рядового врача до руководителя одной из крупнейших городских больниц. На каждом этапе своей трудовой жизни доктор проявлял себя, как настоящий профессионал, человек с твердой жизненной позицией. Его ценили коллеги, уважали в родном коллективе. Министерство здравоохранения Омской области выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Юрьевича Юргеля.

По предварительным данным, у Николая Юриевича был диагностирован коронавирус. Умер доктор от разрушительных последствий инфекции на его организм.

Напомним, ранее стало известно о смерти медсестры из отделения анестезиологии горбольницы № 1 Нины Хериковой. Ей было 62 года, и у нее также подтвердился ковид.

В общей сложности от этой страшной заразы в регионе скончались уже восемь медиков.