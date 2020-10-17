Серьезное ДТП на трассе в Омской области: Пострадали 6-летний ребенок и взрослый

Фото: УМВД России по Омской области

Дорожно-транспортное происшествие с серьезными последствиями случилось вечером 16 октября на дороге в поселке Горьковском.

– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что 57-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», на пересечении с улицей Кирова допустил столкновение с автомобилем УА3 под управлением 47-летнего мужчины, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате аварии водителю отечественного авто и его 6-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.