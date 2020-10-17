Завершились поиски 10-летнего ребенка в Омске

Поиски потерявшегося мальчика закончились благополучно. Фото: УМВД России по Омской области

Вечером 16 октября в соцсетях появилось тревожное сообщение. В районе частной школы на улице Красный Путь, 18 потерялся 10-летний ребенок. Ориентировки мальчика были разосланы всем омским полицейским. На его поиски срочно собирали волонтеров.

К счастью, все завершилось благополучно буквально за несколько часов. Юного путешественника обнаружили в 6 км от места, где он пропал.

– Мальчик найден на детской площадке в районе дома 12 на проспекте Мира. Поясняет, что потерялся. Противоправных действий в отношении него не совершалось, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.