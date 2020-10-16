Назван перечень омских дорог, которые расширят до четырех полос

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В Омской области завершается капитальный ремонт сразу нескольких федеральных трасс. Кроме того, дороги в радиусе 50 км от города и с пропускной способностью более 20 тысяч машин в сутки до 2024 года расширят до четырех полос.

Будут приведены в порядок трассы А-320 (Омск – Черлак – граница с Казахстаном), Р-254 «Иртыш» Южный обход Омска (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск), а также Р-402 (Тюмень – Ишим – Омск).

Помимо расширения до четырех полос, установки разделительного барьерного ограждения, проекты капитального ремонта предусматривают усиление существующей дорожной одежды с использованием технологии холодной регенерации и устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона методом объемного проектирования, ремонт пересечений и примыканий, устройство систем водоотвода, тротуаров и автобусных остановок, замену элементов обустройства, сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».