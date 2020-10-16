Стало известно, когда в Омске снова пойдет снег

Непредсказуемая сибирская погода снова продолжает удивлять омичей своей непредсказуемостью. После характерной для осени картины с прохладой и моросящим дождем за окном, на улице снова установилось практически летнее тепло.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС попытались спрогнозировать, что ждет жителей региона в ближайшие дни. И вот, что получилось.

Конец рабочей недели и первый выходной, 17 октября, будут солнечными. При этом днем воздух прогреется до +19 градусов.

А на следующий день, 18 октября, без перехода в Омскую область временно придет зима. Ночью местами обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах - гололед. Поднимется сильный ветер - 15-20 м/с. Температура опустится до 0…+5 градусов, при прояснении до -5. Днем воздух на улице прогреется лишь до +3…+8 градусов.

В понедельник, 19 октября, ночью будет туман и -2…-7. Днем - небольшой дождь и +6…+11 градусов.