Омский митрополит объехал Омск с молебном об избавлении города от корнавируса

Митрополит совершил молебны у 4 поклонных крестов. Фото: пресс-служба Омской епархии

Накануне в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы митрополит Омский и Таврический Владимир отправился в автомобильный крестных ход вокруг Омска. С 6 иконами из Успенского кафедрального собора представители духовенства побывали у четырех поклонных крестов, которые расположены вокруг города на Сыропятском, Черлакском, Исилькульском и Тюколинском трактах.

- Его Высокопреосвященство совершил молебны об избавлении от вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции – у поклонных крестов. В течение нескольких часов духовенство преодолело около 150 километров пути, молитвенно взывая о помощи небесных заступников и покровителей города и всей страны, - рассказали в пресс-службе омской епархии.