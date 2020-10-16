Омские медики создали петицию, чтобы спасти роддом от перепрофилирования под ковидный госпиталь

Медики написали петицию, чтобы отстоять роддом.

Омские медики опасаются, что родильный дом №2 могут перепрофилировать под прием взрослых коронавирусных больных. Врачи создали петицию, адресованную губернатору Омской области Александру Буркову, омскому минздраву и президенту Владимиру Владимировичу Путину.

В ней медики отмечают, что обслуживают не только беременных омичек, но и рожениц из отдаленных районов области.

- Наш родильный дом единственный на территории Советского округа, который обслуживает огромное количество беременных женщин города и области. В структуре только нашего родильного дома имеются койки сестринского ухода, которые обеспечивают длительное пребывание беременных из отдаленных районов Омской области, - пишет автор петиции.

Медики просят защитить все медицинские учреждения родовспоможения от перепрофилирования под коронавирусные госпитали.

Министерство здравоохранения Омской области ответило на опасения врачей и заявили, что не собирались перепрофилировать роддом, а просто проводили оценку коечного фонда.