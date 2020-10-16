Омичи разобрали 200 метров жд-путей на металлолом

В Называевском районе местные жители разобрали почти 200 метров жд-путей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области сотрудники РЖД во время обхода спугнули нескольких мужчин, которые пытались распилить рельсы. Путейцы совершали плановый обход жд-путей, когда на законсервированной ветке, ведущей к подстанции в Называевском районе омской области, заметили подозрительных мужчин. Когда они подошли ближе, стало ясно - воришки собирались резать рельс газовым резаком. Увидев сотрудников РЖД мужчины быстро погрузили инструмент в машину и скрылись.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, их удалось задержать по горячим следам на въезде в райцентр. В машине было трое мужчин, газовый резак и два запасных баллона. Следователи предполагают, что мужчины разобрали и сдали на металлолом 35 рельсов, что составляет 190 метров путей. В последний раз плановый обход РЖД проводили в августе и нарушений целостности путей не выявили.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой устанавливают сумму ущерба и устанавливают, могли ли задержанные жители области быть причастны к другим похожим преступлениям.