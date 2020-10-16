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На трассе под Омском мерседес насмерть сбил женщину

Она пыталась перейти дорогу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Женщина скончалась на месте аварии.

Женщина скончалась на месте аварии.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне стало известно о ДТП со смертельным исходом на трассе в Омской области. В дежурную часть Госавтоинспекции сообщение об аварии поступило в 18:45.

На месте сотрудники ГАИ предварительно установили, что 47-летний водитель "Мерседеса" ехал по трассе Омск - Русская Поляна в направлении города. В районе 16 километра водитель сбил женщину, которая пыталась перейти дорогу. Помощи медиком 52-летняя жительница Омской области не дождалась и от полученных травм скончалась на месте.

Сейчас по факту аварии проходит проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и установлена степень вины участников.