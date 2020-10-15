«Предложили ампутировать»: Омич две недели не может дождаться помощи в БСМП-1

По утверждениям родственников, за сложным пациентом практически не ухаживают. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в соцсетях появилось тревожное сообщение от омички, которую серьезно беспокоит состояние ее отца, госпитализированного в БСМП-1.

Девушка рассказала, что ее папа поступил в больницу две недели назад с поврежденными рукой и ногой, но мужчине предпенсионного возраста с диабетом не оказывают должного ухода. Увидеться с родственником долгое время не получалось, а в ответ на вопросы семьи врачи отвечали: "Выживет - будет хорошо".

- Моей маме чудом получилось попасть к нему в палату и что она увидела? За ним нет никакого ухода! Пролежни с язвами, ничего не кушает, кровь сочится, он лежит и гниёт, - рассказывает о состоянии отца омичка. Родственники хотели сами ухаживать за больным, но им не позволили этого сделать.

- У отца не заживают раны из-за ненадлежащего лечения и ухода, а врач с насмешкой сказал что будет ампутация. Помогите пожалуйста, у кому обращаться, меня всю трясёт, нашей семье плохо, - написала в посте омичка.

В комментариях омичи советуют женщине не опускать руки, а добиваться приема у главврача и писать обращения в надзорные органы.