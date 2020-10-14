Омич почти 30 лет скрывался от правосудия

Омич совершил преступление в 33 года, а ответит за него в 59 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганской области задержали омича, которого подозревают в убийстве пенсионера. Особенность ситуации в том, что расправа произошла 26 лет назад, в ноябре 1994 года. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, тогда было установлено, что жертвой стал 69-летний мужчина, а подозреваемым был 33-летний омич, с которым накануне у дедушки разгорелся конфликт.

Омичу удавалось скрываться от полиции почти тридцать лет на территории Казахстана. Свою вину задержанный признал полностью и рассказал, что убитый был хозяином квартиры, в которой он снимал комнату. Пенсионер вмешался в конфликт омича с другим постояльцем, из-за этого и был убит.