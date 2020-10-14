Пьяный водитель устроил гонки по Омску, удирая от пожарных, и улетел в кювет

Фото: "ЧП Омск"

25-летний омич напился и решил покатать по городу свою 21-летнюю подругу. В районе улицы Менделеева неадекватного водителя на «Тойоте Чайзер» заметили сотрудники МЧС. По словам очевидцев, пожарные попытались остановить подозрительную легковушку. Скрываясь, водитель устроил гонки на дороге. В результате не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась.

Водитель и его пассажирка получили травмы. Девушку, которая, судя по всему, не была пристегнута, выкинуло из машины на расстояние примерно в 10 метров.

Фото: "ЧП Омск"

– В отношении водителя автомобиля составлены административные делопроизводства по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования), ч. 2 ст.12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.