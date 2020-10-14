Омичка за рулем иномарки спровоцировала аварию с пятью машинами

После столкновения омичку доставили в больницу, а других водителей отправили домой после осмотра. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Сегодня ранним утром в Советском округе Омска около 7:30 произошло крупное ДТП с участием 5 машин.

Как сообщают в Госавтоинспекции предварительно известно, что виновницей аварии стала авто-леди на "Мазде Демио" выехала на встречку, где столкнулась сразу с двумя машинами "ВАЗ-2109" и "Хонда Стрим". "Мазду" от удара отбросило обратно на свою полосу. Там машина столкнулась с "КАМАЗом", а в "Хонду" въехала "Тойота Корола", ехавшая следом за легковушкой.

Больше других машин в ДТП пострадала именно "Мазда", 27-лентнюю омичку, которая была за рулем, доставили в больницу. Состояние других водителей не вызвало у медиков опасений. Все обстоятельства произошедшего будут установлены позже в ходе проверки.