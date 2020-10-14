Омичи жалуются, что не могут соблюдать дистанцию в транспорте

Омич запечатлел на фото давку в утренние часы пик на маршруте №89. Фото: ВКонтакте

На недавно состоявшемся заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске приняли решение о введении в общественном транспорте не только масочного, но и перчаточного режима. Также омичам посоветовали соблюдать социальную дистанцию в транспорте.

В соцсетях омичи поделились опытом попытки выполнения требований оперштаба. Горожане утверждают, что просто дождаться и сесть в транспорт в часы пик уже проблема, а соблюдать социальную дистанцию просто невозможно. Автор гневного поста в соцсетях говорит, что утром 20 минут люди на остановке ждали 89 автобус. Из-за этого в салоне образовалась давка.

- О чем вы там, в своем оперштабе заседаете? О перчатках? О дистанции? Люди набились в автобус как могли. Как селёдки в бочку! У парня руку дверью зажало. Режим? Дистанция? Да люди готовы на крышу залезть, как в китайском метро! Что делать, пешком на работу идти? - пишет в эмоциональном посте один из омичей.

Горожане в комментариях отмечают, что это проблема далеко не одного маршрута. Люди переживают, что при такой давке медицинская маска и перчатки не спасут от заражения.

- Какая маска спасёт от инфицирования, если на тебя дышит посторонний человек на расстоянии, на которое даже близкие люди не всегда приближаются, - недоумевает омичка.