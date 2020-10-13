Пока количество заболевших ежедневно растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Омской области продолжает бить рекорды по числу новых заражений. По последним данным, опубликованным минздравом России, за прошедшие сутки в Омской области заразились еще 152 человека. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12 559 заразившихся.

Выздоровело за прошедшие сутки 96 омичей. Всего с начала пандемии в Омской области с ковидом справились 10 733 человека.

К сожалению, летальная статистика пополнилась 5 новыми случаями, теперь погибшими от новой болезни числятся 346 жителей омской области.

Пока статистика не дает поводов надеяться на снижения темпов заболеваемости. Накануне на заседании омского оперштаба приняли ряд ограничений, которые должны помочь стабилизировать ситуацию.