Глава омского Роспотребнадзора заявил, когда ждать пика заболеваемости коронавирусом

В Омской области началась вторая волна коронавируса. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Уже совершенно точно можно констатировать: в Омской области началась вторая волна коронавируса. Накануне был побит очередной рекорд по числу заболевших за сутки. Каждый день в омских больницах от коронавируса умирает 3-5 пациентов.

На этом фоне власти ввели ряд дополнительных ограничений: все массовые мероприятия в регионе сворачивают до минимума, работодателям настоятельно советуют переводить сотрудников на удаленку, а в омском общественном транспорте теперь наряду с маской обязательно и ношение перчаток. За нарушения обещают штрафовать.

Тем временем, главный санитарный врач уже спрогнозировал, когда в Омске ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Определяющими станут ближайшие 14 дней.

- Заболеваемость COVID-19 в регионе нарастает. Ситуация с каждым днем осложняется. Мы идем к тому, что в ближайшую неделю-две мы ожидаем пиковые подъемы, – заявил главный санитарный врач Омской области Александр Крига.