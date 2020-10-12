Патрон сам подстрелил омского охотника

Охотники решили устроить застолье посреди леса. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омской области в полицию поступило сообщение из Саргатской районной больницы о том, что к ним поступил 57-летний омич с огнестрельным ранением.

Выяснилось, что ранение мужчина получил по собственной неосмотрительности. В компании приятелей-охотников в 6 километрах от села Верблюжье омич устроил походное застолье. Он не уследил за патронташем и охотничий патрон упал на включенную газовую горелку.

После взрыва патрона оми получил ранения грудной клетки и правого плечевого сустава. Сейчас его жизни ничего не угрожает. А патроны и газовую горелку изъяли правоохранители для проведения экспертизы и установления всех обстоятельств произошедшего.

Это не единственный инцидент, который случился с компанией приятелей. Одному из них может грозить реальный срок.