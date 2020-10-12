Прокуратура проверит законность благоустройства набережной Оми

Работы по благоустройству набережной уже скоро должны быть завершены. Фото: Веселовская Анна

Омская прокуратура засомневалась в соблюдении закона об охране объектов культурного наследия при реконструкции набережной Оми. Как сообщают в ведомстве, еще в 2019 году минкульт Омской области внесли в перечень объектов культурного наследия "Культурный слой Первой Омской крепости" XVIII-XIX вв, чьи границы проходят вдоль Оми.

Сейчас ведутся активные работы по благоустройству набережной Оми между мостами Комсомольский и Юбилейный, которая расположена в непосредственной близости от границ объекта. Такие работы нужно в обязательном порядке согласовывать с Министерством культуры, но их никто в установленном порядке не уведомил и проектную документацию с ними не обсуждал.

Теперь представители прокуратуры проверят, нет ли нарушений в законодательстве об охране объектов культурного наследия, и дадут оценку действия самого минкульта.