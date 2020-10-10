Главврач омской больницы, где лечили Навального, возглавил еще одну больницу

Накануне стало известно, что главврач БСМП-1, где боролись за жизнь Навального, Александр Мураховский возглавит еще одну крупную больницу, а именно Городскую клиническую больницу №1 им. А.Н. Кабанова. Прежний главврач решил уйти с должности по личным причинам.

- Мы проговорили с Александром Григорьевичем основные острые моменты, над которыми предстоит поработать. У него есть опыт успешного руководства двумя крупными учреждениями: БСМП № 2 и БСМП № 1, Городская больница № 1 тоже требует внимания и хозяйского подхода. Также нам в принципе необходимо вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города, которое большую часть времени пребывает в карантине и имеет большой процент заболевших медиков, - отметила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

В ведомстве подчеркнули, что такая мера носит временный характер, но пока не ясно, на сколько она затянется.

Напомним, что в БСМП-1, которую возглавляет Александр Мураховский, проходил лечение Алексей Навальный, которому стало плохо на борту самолета, экстренно приземлившегося в Омске. Позже его отправили на лечение в Германию. После выздоровления политик был недоволен действиями омских медиков.