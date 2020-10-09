Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных

В Омск на выходных придут тепло и дожди. Фото: Веселовская Анна

В начале недели о Омске и области прошел первый снег. Он был почти незаметен, но принес с собой значительное понижение температуры. Дыхание зимы ощущалось особенно явственно по ночам, когда температура опускалась ниже нуля.

На грядущих выходных по сообщениям Обь-Иртышского УГМС в Омске ожидается потепление и дожди. Температура поднимется до +11, а местами пройдет небольшой дождь.

Более долгосрочные прогнозы обещают теплую и сухую неделю для омичей. На слудующей неделе воздух будет прогреваться до +13, а ночью столик термометра не опустится ниже +3. Осадков на следующей неделе пока не прогнозируют.