Сотрудница банка украла 1,6 миллиона со счетов умерших омичей

Суд приговорил сотрудницу банка почти к 4 годам лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26-летнюю омичку осудили за кражу крупной суммы со счетов погибших клиентов банка. Пока наследники не успели вступить в права наследования, женщина совместно с другими сотрудниками снимала с их счетов деньги. Таким способом они получили 1,6 миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура, личности подельников омички пока не установлены, сейчас идут их поиски. Свою вину сотрудница банка не признала, но часть похищенных денег, 222 тысячи рублей у нее изъяли в ходе следствия.

Уже состоялся суд, который признал омичку виновной в совершении преступления и обязал выплатить оставшуюся часть похищенного, а именно 1,4 миллиона, наследникам. Саму женщину приговорили 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание омичка отправится немного позже, когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.