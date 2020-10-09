Омский пенсионер перевел 5 млн на «секретный» счет и больше их не увидел

Омич отдал аферистам в общей сложности 5 млн. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В очень неприятную ситуацию из-за своей подозрительности к банку и доверия посторонним попал 62-летний житель Омска. Начало этой истории было банальным: мужчине позвонили из «службы безопасности банка» и сообщили о странных операциях, которые проводятся с его счетом. Испугавшись, мужчина продолжил разговор и сам рассказал обо всех суммах, которые хранил в банке.

– Звонившая «сотрудница банка» объяснила: «Мы ваши деньги переводим не в банк, а в специально арендованную ячейку», – уже в полиции рассказал потерпевший. – Потом говорит: «Я отключаюсь. Сейчас с вами свяжется представитель УМВД».

Подключившийся к разговору «полицейский» пообещал компенсацию в миллион за неудобства. После этого клиент банка снял со счетов все свои сбережения. Кроме того, по совету «сотрудницы банка» и «следователя» взял еще 300 тысяч в кредит. А потом все эти средства – в общей сложности около 5 млн рублей – перевел на «безопасный» счет. Он оказался настолько секретным, что доступа к нему не получил даже владелец денег.

– Потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников, лишь спустя неделю, когда выяснил, что отправленные на «секретные» счета деньги не вернулись, а банк отказал ему в компенсации, сославшись на то, что ликвидация накоплений было самостоятельным решением клиента, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – За совершение преступления по статье «Мошенничество» предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком на десять лет.