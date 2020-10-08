Закрыли грибной сезон: Омичи нашли в лесу огромный груздь

Фото: vk.com/omskmushroom
– Суровые сибиряки и зимой за грибами будут ходить, – шутят подписчики тематической группы.
Как выяснилось, несмотря на ночные заморозки и даже первый снег, в омских леса все еще продолжают расти грибы, которых в этом году было очень много.
Среди банальных лисичек, опят и подберезовиков местные жители находят и выдающиеся экземпляры. «Комсомольская правда в Омске» рассказывала о тарском священнике, который принес из тайги килограммовый боровик.
И вот в паблике «Грибы и грибники Омской области» выложили фото еще одного великана. Автору снимка удалось найти груздь, который едва поместился в ведро.
– Закрыли сезон, – прокомментировала пост Анна Дербенева.
Фото: vk.com/omskmushroom