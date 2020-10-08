Прокуратура проверит виновников срыва начала отопительного сезона в Омске

Прокуратура выявила множество нарушений в деятельности организаций при подготовке к отопительному сезону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало отопительного сезона в Омске оказалось под угрозой срыва из-за многочисленных авариях на тепловых сетях. Мэр города Оксана Фадина объявила о том, что отопительный сезон начался в Омске с 22 сентября, но тепло тогда получили далеко не все дома. По данным прокуратуры 1 октября без отопления продолжали оставаться 44 дома в разных районах города. В 6 не успели закончить капитальный ремонт труб. 27 из них не были подключены из-за аварий на сетях, которые принадлежат "Тепловой компании". В деятельности компании прокуратура нашла 110 нарушений.

Также по инициативе прокуратуры возбудили административное дело на УК, которая не подключила к отоплению дом № 31/Б по ул. Энтузиастов, возбуждено административное дело.

Всего в ведомстве сообщают о 16 уже вынесенных представлениях на имя мэра, управляющих и подрядных организаций и НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» об устранении нарушений. Сейчас они находятся на рассмотрении.