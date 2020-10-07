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Стало известно, в какие омские поликлиники перенаправят часть вызовов со скорой

Это будет сделано, чтобы протестировать новую систему работы неотложки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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По новым правилам пытаются работать уже 3 дня.

По новым правилам пытаются работать уже 3 дня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных министр здравоохранения Ирина Солдатова анонсировала изменения в работе скорой помощи в Омске. Теперь, по ее словам, некоторые вызовы, где есть только подозрение на госпитализацию, будут направлять в поликлинические бригады. Их сформируют пока только в двух поликлиниках города и, если испытания пройдут успешно, то распространят по всему городу.

Базой для испытаний станут Городская поликлиника №2 на улице 10 лет Октября и Городская поликлиника №8 на улице Багратиона. С 5 октября они пробуют работать по новой схеме. Специалисты минздрава будут следить за эффективностью работы в новом формате.