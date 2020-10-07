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Общество

Бывших омских полицейских обвиняют в получении взятки 1,5 миллиона рублей

За это им грозит внушительный срок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омские полицейские планировали нажиться на сокрытии важных улик.

Омские полицейские планировали нажиться на сокрытии важных улик.

Фото: Елизавета ОСИПОВА

В Омске будут судить двух бывших полицейских, которых обвиняют в получении крупной взятки. В отношении бывшего замначальника отдела УЭКиПК регионального УМВД Евгения Дубровского и старшего оперуполномоченного Константина Васильева возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, экс-полицейские вымогали 1,5 миллиона рублей у свидетельницы по уголовному делу. После получения денег полицейские обещали скрыть результаты прослушки телефонных разговоров, которые могли стать причиной для уголовного преследования свидетельницы и ее дочери.

По данным УФСБ России по Омской области уголовное дело завел на двух полицейских и уволили их из органов. Вину во взяточничестве омичи так и не признали, несмотря на то, что в их квартирах при обыске изъяли крупные денежные суммы. Дело рассмотрят в Куйбышевском суде Омска. Мужчинам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.