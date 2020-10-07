В Омске ищут школьницу со змеей на руке

Девушка предупредила, что вернется через полчаса, но так и не пришла. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омская полиция начала поиски 15-летней школьницы Елизаветы Барановой. По данным полицейских, Лиза ушла из дома на улице 11-я Чередовая вчера, предупредила родителей, что вернется через полчаса, но так и не появилась.

Приметы Елизаветы Барановой: рост 165 см, телосложение среднее. Волосы темные длинные. В момент ухода была одета в черную куртку, серую толстовку, темные джинсы, серые кроссовки. При себе имеет поясную сумку черного цвета. Особые приметы: на предплечье правой руки татуировка в виде змеи.

Если вы видели девочку или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию по номеру 02 или 79-36-02.