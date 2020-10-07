Мстительная омичка подожгла дом бывшего сожителя

Пожар удалось вовремя потушить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел в Крутинском районе 8 июня. 47-летняя местная жительница решила отомстить бывшему. Она пробралась к его дому, подожгла лист бумаги и просунула его в щель двери на веранде. Когда огонь разгорелся, пироманка ушла восвояси.

Однако хозяин жилища вовремя заметил пожар, и успел отстоять свой дом. Он вызвал сотрудников МЧС, и вместе они справились с ЧП. А в отношении мстительной сельчанки возбудили уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

– В результате возгорания потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму более 50 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и обязал выплатить потерпевшему сумму материального ущерба.

Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован.