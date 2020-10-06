В Омске дети катались на самокатах по оживленной дороге

Дети в Омске опасно катаются на самокатах по оживленным дорогам. Фото: ВКонтакте

На видео попало опасное развлечение омских школьников. Как сообщает автор, дети катались на самокатах по обочине оживленной дроги в микрорайоне Чкаловский. На видео попали 4 школьника, которые ехали прямо по дороге в районе кинотеатра Космос.

- На ул. Манякина авто еле успело затормозить перед неожиданно вылетевшем ребёнком. Мы дважды остановились и просили их покинуть проезжую часть. Ранее один из этих детей, во дворе резко вылетел и врезался в бок авто, чудом остался целым, - рассказал автор видео.

В комментариях омичи переживают за детей и одновременно негодуют из-за грубого нарушения ими правил дорожного движения. Горожане просят родителей внимательнее относиться к тому, где катаются их дети.