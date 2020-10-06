На омском водоканале выбросов фенола нет

За 20 рабочих дней внеплановой проверки специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и привлеченные в качестве экспертов специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» удостоверились в отсутствии нарушений в области охраны атмосферного воздуха.

- С самого начала мы были уверены, что омский водоканал не может быть источником выбросов фенола. В рамках производственного контроля мы ведем регулярный мониторинг состояния воздуха в границах санитарно-защитной зоны предприятия. Отбор проб воздуха производился на главной насосной станции. Это место, куда поступают сточные воды городских потребителей, которые не могут содержать фенол. Это хозяйственно-бытовые стоки. Считаем, что преждевременно озвученные недостоверные результаты исследования по итогам первой проверки нанесли значительный репутационный ущерб предприятию, способствовали росту социального напряжения, что недопустимо, - прокомментировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.

Забор проб воздуха в ходе двух внеплановых проверок проводился на главной насосной станции (ГНС-3), куда поступают сточные воды городских потребителей. Исследование пробы воздуха на содержание фенола в ходе первой внеплановой проверки производилось по низко избирательной фотометрической методике, область применения которой не распространяется на промышленные выбросы очистных сооружений канализации, что привело к получению ложного результата о превышении фенола. Примененный в ходе второй внеплановой проверки газохроматографический метод исследования позволил получить достоверный результат, соответствующий действительности. В протоколе испытаний от 24 сентября 2020 года массовая концентрация фенола - менее предела обнаружения.

Ознакомиться с актом проверки.

Для справки:

Омский водоканал – предприятие коммунальной отрасли, эксплуатирующее коммунальную инфраструктуру (трубопроводы, насосные станции) для подачи питьевой воды и отведения сточных вод. Предприятие не является промышленным, не относится к химическим или другим производствам.