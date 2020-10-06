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Общество

Сотрудники омского речпорта незаконно намыли песок на 3 миллиона

Лицензии на добычу у них не было
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Песок добывали на одном из месторождений в Омской области. Фото: УФСБ России по Омской области

Песок добывали на одном из месторождений в Омской области. Фото: УФСБ России по Омской области

Сотрудников "Омского Речного порта" подозревают в незаконно добыче песка на одном из месторождений в Омской области. Речь идет о Верхнезмеином месторождении в Таврическом районе Омской области. Следственное подразделение Омского ЛУ МВД России уже возбудило уголовное дело на пока неустановленных сотрудников речпорта.

По их информации у сотрудников не было необходимой для добычи песка лицензии. Без нее речнеки успели намыть песок, добыча которого по предварительным оценкам нанесла ущерб 3 миллиона рублей министерству экологии и природных ресурсов Омской области.