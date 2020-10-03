В Омской области зафиксировали почти 100 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Омской области появилось 98 новых больных COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

Омский минздрав опубликовал последние данные по статистике заболеваемости коронавирусом в Омской области. За сутки, количество новых заражений составило 98 человек, всего в регионе выявили 11 311 заразившихся.

Летальных исходов, к сожалению, зафиксировали еще 3. Таким образом за все время пандемии, а это примерно полгода, по данным омского минздрава погибло от коронавируса 312 человек. Это значительно расходится со статистикой, которую опубликовал Росстат.

Выписали сегодня всего 55 человек. Эти показатели уже второй день остаются крайне низкими по сравнению с новыми заражениями. Теперь общее число людей, победивших ковид в Омской области составляет 9 405 человек.