Солдатова заявила, что «скорая» не будет выезжать к омичам с температурой

С понедельника, 5 октября, в Омске скорая помощь начнет работать по-новому. Теперь некоторые вызовы будут направлять в поликлинические бригады. Это будет происходить, если у пациента есть сомнения в необходимости госпитализации.

– Пациентам, которые просят осмотр, у которых стоит вопрос о целесообразности госпитализации, которые звонят с температурой, зачастую может помочь и поликлиническое звено, участковый врач. Но люди предпочитают звонить именно в скорую, – уточнила министр здравоохранения Ирина Солдатова в интервью 12 каналу. – Из-за этого скорая помощь работает не как скорая помощь, она не должна возить людей просто так. Это не такси. А у поликлинических бригад выходит только 10-12 вызовов в сутки. Понятно, что у них нагрузка меньше. Это нужно урегулировать.

Из-за новой системы увеличится и время опроса при звонке в скорую. Для специалистов разрабатывают дополнительные вопросы, чтобы лучше понимать, отправить к человеку скорую или поликлиническую бригаду.