В Омске 25 жилых домов продолжают оставаться без тепла

С начала отопительного сезона прошло уже 2 недели, а многим омичам еще не дали тепло из-за аварий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало отопительного сезона в этом году порадовало далеко не всех омичей. Горячих батарей в период ночных заморозков ждали все, но в некоторые дома оно не пришло до сих пор. Об этой проблеме часто говорят горожане в соцсетях, о ней знают и в администрации Омска. По их подсчетам сейчас без отопления остаются 25 многоквартирных домов.

- На сегодняшний день отопление включено во всех социальных учреждениях и 5760 многоквартирных домах, в 25 домах, где по разным обстоятельствам произошли повреждения на теплосетях, отопление включат в ближайшее время. Сейчас на всех этих объектах аварийно-восстановительные работы проводят ресурсоснабжающие и управляющие организации, сообщили в пресс-службе мэрии.