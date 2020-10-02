В Омске возобновилось авиасообщение с Турцией

Фото: omskportal.ru

С пятницы, 2 октября, омичи смогут добраться до Турции без дополнительных хлопот.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с этой курортной страной еще 15 июля. Однако жителям нашего региона приходилось сначала добираться до одного из крупных воздушных хабов и уже оттуда добираться до места назначения.

Сейчас омичам также придется делать пересадку на другой самолет в Москве, но забирать и снова сдавать багаж пассажирам не придется. Пока есть возможность долететь только до Стамбула. Из Омска рейсы будут отправлять каждые вторник, пятницу, субботу и воскресенье.