Мясорубка из машин: В центре Омска в аварию попали сразу 5 авто

Детали от машин разлетелись по дороге. Фото: vk.com

Страшная авария произошла сегодня утром в центре Омска. Все случилось на улице 10 Лет Октября рядом с пересечением с улицей Шебалдина. Разбились сразу 5 машин. Как рассказали очевидцы, все произошло из-за столкновения "Хонда Фит" с фурой. После этого пошла цепная реакция. В ДТП попали еще три машины, причем одни из них перевернулась.

В итоге детали машин и битые стекла разлетелись по всей дороге. Машины перегородили почти половину улицы. В этом районе образовалась большая пробка. На место ДТП выезжала пожарная машина. О пострадавших пока ничего не сообщается.