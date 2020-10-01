В омской школе зафиксировали вспышку коронавируса

Сегодня стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в омской школе № 36. Предположительно причиной стало заболевание одного из учителей. Он вел уроки у школьников с 5 по 8 классы. Теперь все они закрыты на карантин. Об этом сообщили в департаменте образования Омской области.

- В школе № 36, согласно предписанию Роспотребнадзора, в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 21 сентября по 5 октября закрыто на карантин и переведено на обучение с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 18 классов. Учащиеся оставшихся 30-ти классов продолжат обучение в школе. Отметим, что в учреждении проведена дезинфекция и образовательный процесс проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, - сообщили в ведомстве.