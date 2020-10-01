Во дворе одного из омских домов выгуливают коров

Стадо коров выгуливали во дворе жилого дома. Фото: ВКонтакте

Накануне жители одного из многоэтажных домов на улице 12 линия в Центральном районе Омска наблюдали необычную картину. Прямо под их окнами мирно паслось небольшое стадо коров. Животные гуляли рядом с гаражами и спортивной площадкой и меланхолично щипали травку. Их урбанистический пейзаж нисколько не смущал.

Животные совсем не были напуганы. Фото: ВКонтакте

На фотография, которые сделал один из местных жителей видно, что во дворе паслись как минимум 7 животных. Удивительно, что они не повредили припаркованные там же машины. В комментариях омичи иронично отмечают, что в этом нет ничего необычного.

- Почему бы и нет? У кого-то кошки, у кого-то собаки, ну а кто-то коров любит. Всё нормально, - пишут в комментариях. В ответ мужчину поддерживают и отмечают, что "корова - тоже домашнее животное".

Кто и когда оставил буренок посреди города не известно, также как и кто их забрал.