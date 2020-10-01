Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во дворе одного из омских домов выгуливают коров

Как животные оказались во дворе многоэтажки не понятно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Стадо коров выгуливали во дворе жилого дома.

Стадо коров выгуливали во дворе жилого дома.

Фото: ВКонтакте

Накануне жители одного из многоэтажных домов на улице 12 линия в Центральном районе Омска наблюдали необычную картину. Прямо под их окнами мирно паслось небольшое стадо коров. Животные гуляли рядом с гаражами и спортивной площадкой и меланхолично щипали травку. Их урбанистический пейзаж нисколько не смущал.

Животные совсем не были напуганы.

Животные совсем не были напуганы.

Фото: ВКонтакте

На фотография, которые сделал один из местных жителей видно, что во дворе паслись как минимум 7 животных. Удивительно, что они не повредили припаркованные там же машины. В комментариях омичи иронично отмечают, что в этом нет ничего необычного.

- Почему бы и нет? У кого-то кошки, у кого-то собаки, ну а кто-то коров любит. Всё нормально, - пишут в комментариях. В ответ мужчину поддерживают и отмечают, что "корова - тоже домашнее животное".

Кто и когда оставил буренок посреди города не известно, также как и кто их забрал.