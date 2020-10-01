Коронавирус в Омской области унес жизни 305 омичей

Темпы заражения коронавирусо продолжают оставаться высокими. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Омской области продолжает возвращаться к летним показателям. За сутки зафиксировали 89 случаев заражения, всего с начала пандемии в регионе заболели 11 117 человек, как сообщают в пресс-службе минздрава.

К сожалению, область перешагнула очередной порог по смертности. В Омской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 305 человек. За последние сутки зафиксировали 4 летальных исхода.

Победить инфекцию сегодня удалось 63 омичам. С начала пандемии это число составило 9 290 человек.

Территориально коронавирус распространился сегодня в Омской области следующим образом: Омск – 64, Омский район – 5, Таврический район – 4, Муромцевский, Азовский, Кормиловский, Большереченский районы – по 3, нпо одному новому случаю заражения в Полтавском, Колосовском, Тарском, Исилькульском районах области.