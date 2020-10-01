В Омске появится 41 новый автобус

Омским перевозчикам компенсируют больше половины стоимости новых автобусов. Фото: Омская губерния

Необходимость обновления общественного транспорта в Омске стоит довольно остро. Для ускорения этого процесса в Правительстве Омской области приняли решение компенсировать муниципальным перевозчикам большую часть средств на покупку новых машин. На эти цели планируют выделить 41,5 миллиона рублей.

В Минтранесе договорились в поставщиком о снижении первоначальной цены для омичей на 8%. На этих условиях цена нового ПАЗа будет составлять 1,76 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что компенсируют миллион за каждую машину, остальные 760 тысяч придется платить перевозчикам. Путем нехитрых подсчетов получается, что город сможет получить 41 новый автобус.