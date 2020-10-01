Глава областного минприроды Лобов показал на видео, как в омском лесу спасали лося

Оказавшийся в ловушке лось уже совсем выбился из сил. Фото: Instagram.com

Глава областного минприроды Илья Лобов рассказал в соцсетях, как его подчиненные на днях спасли попавшее в беду дикое животное.

– Сегодня охотинспектором был обнаружен лось, случайно провалившийся в яму. Лось, угодивший в траншею, предназначенную для прокладки газопровода, спасен. С помощью тяжелой техники, той же, что готовила линейный объект, был прокопан выход. Куда лось и убежал, убедившись, что ему больше не угрожает опасность. Спасители вслед попрощались с ним, – написал Лобов и прикрепил в посту видео финала спасательной операции.

На записи видно, что в канаву свалилось еще совсем молодое и некрупное животное. Выбравшись из ловушки зверь со всех ног побежал в сторону леса.

– Пока, лось! – прокричали ему вслед спасители.