В Омске вынесли приговор следователю, подделавшей доказательства по делу

Следователь получила условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь уже бывшему следователю отдела полиции № 10 Сухининой передали на расследование уголовное дело о грабеже. Сотрудница решила не утруждаться опросом потерпевшей и сама написала показания от его имени. При этом оказалась неправильно указана сумма похищенного и где-то «потерялось» указание валюты.

Безответственная следователь все отрицала. Но у суда оказалось достаточно доказательств, чтобы признать ее виновной.

– Учитывая конкретные обстоятельства дела и данные о личности подсудимой, а также обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на срок 2 года, – рассказали в пресс-службе Центрального райсуда. – На основании ст. 73 УК РФ (условное освобождение) назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.