За сентябрь клещи покусали 800 омичей

Клещи в Омске проявляют большую активность. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как отмечают специалисты омского Роспотребнадзора активность клещей на территории региона значительно повысилась по сравнению с прошлым годом.

По данным ведомства за последнюю неделю с жалобами на укусы клещей обратились 195 человек, из них 70 детей. Всего за первый осенний месяц в Омск и области зафиксировали 808 случаев укусов. Примерно 37% из них приходится на детей. Также не стоит забывать, что многие люди в случае укусов клещей в больницу не обращаются.

Среди насекомых, снятых с омичей, медики обнаружили переносчиков клещевого энцифалита, боррелий, моноцитарного эрлихоза человека и возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза.

Накануне в мэрии заявили, что завершили обработку от клещей территории парков и скверов в Омске. Общая площадь обработки составила 3,9 миллионов квадратных метров.